Το χωριό Βορίζια έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Στην προσαγωγή δύο ατόμων, στο πλαίσιο των ερευνών για το μακελειό στα Βορίζια, προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις. Πρόκειται για δύο άτομα, ένας από κάθε οικογένεια που έχει εμπλακεί στην υπόθεση. Ο ένας από τους δυο προσαχθέντες, μάλιστα, κατά την έρευνα που έγινε, βρέθηκε με αδήλωτη καραμπίνα.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι από την αστυνομια αναζητούνται τουλάχιστον τρία στόμα και από τις δύο οικογένειες, ως ύποπτοι για εμπλοκή στο μακελειό.

{https://www.youtube.com/watch?v=dlKISTDLhRQ}

Την ίδια ώρα στο ΠΑΓΝΗ φρουρούμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν χθες και όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομια ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό.

Πάντως, μέχρι στιγμής, στις έρευνες, που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δεν έχουν βρεθεί όπλα. Σε ό,τι αφορά τον 39χρονο νεκρό, βρίσκεται σε εξέλιξη ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η κηδεία του φαίνεται ότι απασχολεί ήδη τις αστυνομικές Αρχές, καθώς ήδη έχουν ληφθεί ισχυρά μέτρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=3cRKN10eM08}