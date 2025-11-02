Πώς ξεκίνησε η αιματηρή ένοπλη συμπλοκή, μεταξύ δύο οικογενειών που βρίσκονται σε διαμάχη στο χωριό.

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, που έφτασε με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, πραγματοποιήθηκε μέχρι αργά χθες το βράδυ, με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να συζητηθούν με πολύ προσοχή οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και η πορεία των ερευνών, για το μακελειό με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες στα Βορίζια Ηρακλείου.

Οι μαρτυρίες

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, φαίνεται πως προκύπτουν μαρτυρίες για το πώς ξεκίνησε η αιματηρή ένοπλη συμπλοκή, μεταξύ δύο οικογενειών που βρίσκονται σε διαμάχη στο χωριό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι μαρτυρίες αυτές, οι οποίες εξετάζονται με προσοχή, αναφέρουν ότι την αρχή έκανε πιθανότατα ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός τελικά κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ φέρονται ότι εμπλέκονται από την άλλη πλευρά οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Επίσης αναζητούνται τουλάχιστον δύο άτομα από την ίδια οικογένεια.

Όπως αναφέρουν τα νέα στοιχεία, η κατάσταση ήταν έκρυθμη από την προηγούμενη μέρα και «έκλεισε» με την ισχυρή έκρηξη σε υπό κατασκευή οικία, που ανήκει στην αντίπαλη οικογένεια του 39χρονου που σκοτώθηκε.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 22.30 το βράδυ της Παρασκευής και προξένησε σοβαρές ζημιές στο οίκημα, ενώ σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο σημείο μετέβη αμέσως περιπολικό, το οποίο παρέμεινε όλη τη νύχτα στον τόπο της έκρηξης.

Το πρωί του Σαββάτου, μετέβη στο χωριό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, για αυτοψία στον τόπο της έκρηξης.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, την ώρα της αυτοψίας ακούστηκαν πυροβολισμοί από την είσοδο του χωριού. Οι αστυνομικοί με το περιπολικό κάλεσαν αμέσως ενισχύσεις και κινήθηκαν προς το σημείο των πυροβολισμών, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο χωριό ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

«Θα μπορούσαμε να θρηνούμε 20 νεκρούς»

«Στα Βορίζια οι νεκροί θα μπορούσαν να είναι 20 και όχι δύο, ανάμεσα σε αυτούς και αστυνομικοί» υποστηρίζουν, σύμφωνα με το cretalive.gr, έγκυρες αστυνομικές πηγές για το αιματοκύλισμα στο ορεινό χωριό. Όσοι πυροβολούσαν με καλάσνικοφ, πιστόλια, ακόμα και κυνηγετικά, ήταν σε κατάσταση αμόκ. Πυροβολούσαν συνεχώς και αδιακρίτως. Δεν τους ενδιέφερε πού έπεφταν οι σφαίρες ή αν υπήρχαν παράπλευρες απώλειες.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μετέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο cretalive.gr αρνούμενοι να κατονομάσουν την ταυτότητα του ενόπλου, αν και οι Αρχές φέρονται να γνωρίζουν σε ποια οικογένεια ανήκει ο δράστης. Ο άνδρας αυτός σκαρφάλωσε στο τοιχίο της αυλής ενός σπιτιού και άδειασε δύο γεμιστήρες προς την πλατεία όπου ήδη ήταν συγκεντρωμένος κόσμος. «Δυστυχώς, στα Βορίζια τα στόματα παραμένουν κλειστά και κάμερες ασφαλείας δεν υπάρχουν…» τόνισε αστυνομικός για να καταδείξει τις αντικειμενικές δυσκολίες του προανακριτικού έργου και των ερευνών.

Αστυνομικοί περιγράφουν ότι άκουγαν τις σφαίρες να «σφυρίζουν» δίπλα από τα κεφάλια τους ή να σκάνε στους τοίχους. Προσπάθησαν όπως-όπως να προστατευθούν, ενώ επί της ουσίας και εκείνοι εγκλωβίστηκαν στην «εμπόλεμη ζώνη» των Βοριζίων που έμοιαζε με σκηνικό Φαρ-Ουέστ, περιμένοντας ενισχύσεις.

«Αυτές οι οικογένειες δεν μπορούν να συνυπάρξουν πια στο ίδιο χωριό. Θα πρέπει να φύγουν από ‘κει, ίσως και από την Κρήτη. Αλλιώς, πολύ φοβόμαστε ότι θα την «πληρώσουν» και πρόσωπα που δεν ανήκουν στον στενό πυρήνα των οικογενειών» εκτιμά έμπειρος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, με γνώση της ανθρωπογεωγραφίας της περιοχής. «Παλαιότερα, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν λόγο τιμής και μπέσα, έχαιραν εκτιμήσεως. Οι νέες γενιές έχουν άλλους κώδικες, άλλη νοοτροπία. Και με μεγάλη ευκολία καταπατούν και όρκους και λόγω τιμής».