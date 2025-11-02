Στην ανακοίνωση επαναλαμβάνεται πως τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, «ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους».

Νέα ανακοίνωση εξέδωσαν νωρίς χθες το απόγευμα του Σαββάτου (1/11) τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

Στην ανακοίνωση επαναλαμβάνεται πως τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, «ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και με τρόπο που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην πόρτα του κάθε πολίτη ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας μας».

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, «οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ΄όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες» καταλήγει η νέα ανακοίνωση των ΕΛΤΑ.

Σύμφωνα με την λίστα με τα καταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν, είναι: ΑΛΙΜΟΥ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) (CARREFOUR), ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑ, ΔΑΦΝΗΣ, ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18), ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49), ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13), ΜΑΝΔΡΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54), ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14), ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ.