Κανονικά θα εφαρμοστεί το πλάνο των ΕΛΤΑ για λουκέτο σε 204 καταστήματα, όπως προκύπτει από όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Όπως φαίνεται η κυβέρνηση λύγισε υπό το βάρος των αντιδράσεων για το ξαφνικό λουκέτο και τώρα θα επιχειρήσει να διαχειριστεί το ζήτημα επικοινωνιακά για τα λουκέτα. Απλά τα λουκέτα θα γίνουν σταδιακά μέσα σε 3 μήνες και όχι άμεσα από αύριο. Βέβαια για την Αττική τα ΕΛΤΑ κατεβάζουν ρολά κανονικά.

Ο Γρηγόρης Σκλήκας, Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ μίλησε σήμερα στο OPEN για συστεγαζόμενα καταστήματα όπου κλείσουν τα 204 καταστήματα.

Εφαρμόστηκε το πλάνο που έγινε και πριν 1,5 χρόνο. Είναι διαφορετική η συγκυρία, είπε ο Γρηγόρης Σκλήκας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

«Για να βρίσκομαι και να μιλάω εδώ κάπως έτσι θα είναι», είπε στο ερώτημα αν έχει την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης.

Για τα 204 λουκέτα είπε ότι θα γίνει σταδιακή προσαρμογή του πλάνου μέσα σε 3 μήνες, εννοώντας ουσιαστικά ότι τα καταστήματα θα κλείσουν, απλά όχι άμεσα, αλλά μέσα σε 3 μήνες.

Η κατεύθυνση των ΕΛΤΑ δεν έχει αλλάξει, τόνισε. Μίλησε για ψηφιοποίηση του κράτους και είπε ότι αφορά τους πάντες.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Αλλαγές στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ ανακοίνωσε η διοίκηση μετά τις κοινωνικές αντιδράσεις, κυρίως στην περιφέρεια, αλλά και από βουλευτές της ΝΔ.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, θα προχωρήσει κανονικά από την προσεχή Δευτέρα, 3 του μηνός, το προγραμματισμένο κλείσιμο υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες των νομών, όπου δεν υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Για τα υπόλοιπα «λουκέτα» στην περιφέρεια, αυτά αναστέλλονται για τρεις μήνες, προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω το πλάνο και να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων.

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία. Επιπλέον, οι Ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες -απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μια σύγχρονη, αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζονται χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζομένους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα έλειπαν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται στο έργο της διανομής και της εξυπηρέτησης του πελάτη -εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία και η εικόνα των ΕΛΤΑ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας. Αντίθετα, τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία. Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη, μέσω του προγράμματος «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια. Η πλειονότητα των συναλλαγών –επιστολές, δέματα, πληρωμές– πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος. Το φυσικό κατάστημα, που άλλοτε αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας, έχει σε πολλές περιοχές περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και με τρόπο που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην πόρτα του κάθε πολίτη ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα».

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ' όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες».

Τι έλεγε ο Γρηγόρης Σκλήκας για 600 νέα σημεία μέσα σε 3 χρόνια

Συνεχίζεται η αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ στο πλαίσιο του επιχειρηματικό σχεδίου που έχει εκπονήσει και υλοποιεί η διοίκηση της εταιρείας και όπως δήλωνε πριν 1,5 χρόνο ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, στόχος είναι το 2024 η εταιρεία να μην εμφανίσει και πάλι ζημιές.

Σε οργανωτικό επίπεδο, ήδη ολοκληρώθηκε η αναδιοργάνωση του δικτύου σε 143 σημεία σε όλη τη χώρα και η έναρξη της σταδιακής μετάβασης στα νέα δίκτυα διαλογής και διανομής. Σήμερα τα σημεία ΕΛΤΑ είναι 1000, αλλά στόχος είναι από αυτά τα 100 περίπου να παραμείνουν ιδιόκτητα και τα υπόλοιπα να περάσουν σε συνεργάτες- αντιπροσώπους.

Η νέα στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στην πύκνωση των σημείων εξυπηρέτησης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των φυσικών καταστημάτων. Ειδικότερα η εταιρεία σχεδιάζει 600 νέα σημεία στα επόμενα 2-3 χρόνια ως περίπτερα ΕΛΤΑ, τα οποία θα αναπτύξει με συνεργάτες.