Φρούριο θυμίζει πλέον το χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά το μακελειό με τους χιλιάδες πυροβολισμούς μεταξύ μελών δύο οικογενειών με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Για αρκετή ώρα το πρωί του Σαββάτου το χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης θύμιζε εμπόλεμη ζώνη με τους πυροβολισμούς να κρατούν για ώρα και στην Αστυνομία να αδυνατεί να μπει στο χωριό και να ελέγξει την κατάσταση.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, οι νεκροί είναι ένας 39χρονος άνδρας, πατέρας πέντε παιδιών, με την κηδεία του να γίνεται σήμερα και μία 56χρονη γυναίκα. Την ίδια ώρα, δύο άνδρες και δύο γυναίκες νοσηλεύονται τραυματισμένοι σε νοσοκομεία του Ηρακλείου. Για τους δύο άνδρες που έχουν μεταφερθεί τραυματίες, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στο φονικό περιστατικό.

Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, ενώ η Αστυνομία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις γύρω από το χωριό, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη.

Το βράδυ του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, ο οποίος μετέβη εσπευσμένα στην Κρήτη συνοδευόμενος από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο διευθυντής της ΔΑΟΕ, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, καθώς και οι επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών. Αντικείμενο της πολύωρης σύσκεψης ήταν ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των επόμενων κινήσεων, η πορεία των ερευνών και η αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συλλεγεί μέχρι στιγμής.

Φόβοι για νέο κύκλο αίματος

Το χωριό είναι ζωσμένο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό το φόβο νέων επεισοδίων. Σήμερα, άλλωστε είναι η κηδεία ενός από τους δύο νεκρούς του αιματοκυλίσματος. Υπάρχει φόβος για αντίποινα είτε από τη μία είτε από την άλλη οικογένεια καθώς και οι δύο έχουν νεκρό.

Στο νοσοκομείο δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι, γιατί η αστυνομία θεωρεί ότι συμμετείχαν στα επεισόδια. Και στα δύο νοσοκομεία όπου έχουν μεταφερθεί τραυματίες είναι έντονη η παρουσία της αστυνομίας.

Το χωριό επικρατεί ένα βουβό σκηνικό… Κανείς δεν κυκλοφορεί παρά μόνο η αστυνομία. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται, αλλά στο χωριό δεν ανοίγουν στόματα.

Μέσα σε ένα βαρύ κλίμα θρήνου, το απόγευμα του Σαββάτου τελέστηκαν εσπευσμένα οι βαπτίσεις των τριών παιδιών του σε γειτονικό χωριό, ώστε να μπορέσει να γίνει την Κυριακή η κηδεία του 39χρονου, όπως ορίζει το έθιμο.

Εξαιτίας του αιματοκυλίσματος έσπευσε στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγος Φώτης Ντουϊτση, καθώς επίσης και κλιμάκιο της ΕΚΑΜ που συμμετέχει στην αποστολή με σκοπό να εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.

Μετά από σύσκεψη το βάρος δόθηκε στη διαχείρηση της επόμενης ημέρας όπου οι φόβοι για νέες εντάσεις παραμένουν έντονοι καθώς κάποιοι εκτιμούν πως η ένταση δεν αναμένεται να καταλαγιάσει με τις κηδείες των δύο νεκρών.