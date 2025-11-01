Σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ, για τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, η διοίκησή τους θα προχωρήσει κανονικά το προγραμματισμένο κλείσιμο μερικών υποκαταστημάτων στην Αττική και στις πρωτεύουσες των νομών, ενώ για τα καταστήματα στις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας θα δοθεί παράταση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία. Επιπλέον, ​οι Ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση.

Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες – απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μια σύγχρονη, αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζονται χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζομένους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα έλειπαν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται στο έργο της διανομής και της εξυπηρέτησης του πελάτη – εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία και η εικόνα των ΕΛΤΑ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας. Αντίθετα, τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία.

Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη, μέσω του προγράμματος «ΕΛΤΑ κατ' οίκον» και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια.

Η πλειονότητα των συναλλαγών –επιστολές, δέματα, πληρωμές– πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος. Το φυσικό κατάστημα, που άλλοτε αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας, έχει σε πολλές περιοχές περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους ​ και με τρόπο που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην πόρτα του κάθε πολίτη ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ΄όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddxfyq1jreyh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες

Σε μερική αναδίπλωση προχώρησαν η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων και η Διοίκηση του Υπερταμείου , υπό το βάρος των αντιδράσεων για το σχέδιο αναστολής λειτουργίας 204 καταστημάτων ανά την Ελλάδα.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία επιμένει ότι βρίσκεται μπροστά στη «μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας της» και ότι ο μετασχηματισμός που υλοποιείται έχει στόχο τη «διάσωση και αναγέννηση» των ΕΛΤΑ, όχι τη συρρίκνωση.

Ωστόσο, η απόφαση να παγώσουν προσωρινά οι αλλαγές στην περιφέρεια —με εξαίρεση καταστήματα σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών όπου υπάρχουν εναλλακτικές— εκλαμβάνεται ως αναδίπλωση στη στρατηγική, χωρίς όμως μεταβολή στον συνολικό σχεδιασμό. Η διοίκηση ανακοινώνει πως οι αποφάσεις για την υπόλοιπη χώρα μετατίθενται για το επόμενο τρίμηνο, προκειμένου να υπάρξει «ενημέρωση και διάλογος» με τις τοπικές κοινωνίες και διερεύνηση λύσεων όπως ταχυδρομικά πρακτορεία.

Παράλληλα, τα ΕΛΤΑ υποστηρίζουν ότι ενισχύουν τον κοινωνικό τους ρόλο μέσω ψηφιακών υπηρεσιών και προγραμμάτων όπως ο «ψηφιακός ταχυδρόμος» και η εξυπηρέτηση κατ’ οίκον, σημειώνοντας ότι πλέον «η πλειονότητα των συναλλαγών πραγματοποιείται εκτός καταστημάτων».

Ωστόσο, η μερική αυτή υπαναχώρηση δεν φαίνεται να καθησυχάζει τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η παρουσία του ταχυδρομείου παραμένει κρίσιμη για την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Αυτοδιοικητικοί και κάτοικοι εκφράζουν τον φόβο ότι η «προσωρινή αναβολή» αποτελεί μόνο στάδιο ενός σχεδίου συρρίκνωσης που τελικά θα πλήξει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι καθοριστικές, καθώς οι τοπικές αντιδράσεις συνεχίζονται και η διοίκηση των ΕΛΤΑ καλείται να αποδείξει στην πράξη ότι ο μετασχηματισμός δεν θα αφήσει πίσω του ταχυδρομικά «κενά» στην περιφέρεια.

Τέλος, η κυβέρνηση, που στηρίζει το σχέδιο εξυγίανσης, βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις όχι μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από βουλευτές της συμπολίτευσης σε περιοχές που πλήττονται.

Οι πιέσεις αυτές εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν, με το ζήτημα να παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα με τους αρμόδιους υπουργούς να αναλαμβάνουν και το πολιτικό κόστος.