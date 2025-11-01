Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν και πολλοί τραυματίες.

Μακελειό σημειώθηκε σε χωριό της Κρήτης το πρωί του Σαββάτου (1/11).

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο.

Από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν τρεις νεκροί και 15 τραυματίες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στους νεκρούς, είναι μια γυναίκα περίπου 50 ετών κι ένας νεαρός άνδρας.

Οι τραυματίες, κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση, μεταφέρονται με αγροτικά αυτοκίνητα στο νοσοκομείο.

Η πρωτοφανής αυτή πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην Αστυνομία και γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.

Κατά τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, σκηνές αλλοφροσύνης επικρατούν και στο κοντινό Κέντρο Υγείας, ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα.

Αντίποινα για την έκρηξη σε σπίτι

Το χωριό βρίσκεται στα νότια του νομού Ηρακλείου.

Το αιματοκύλισμα φαίνεται ότι είναι αντίποινα καθώς το βράδυ της Παρασκευής (31/10) τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε υπό ανακατασκευή σπίτι, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές και να υπάρξει αναστάτωση.

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και σήμερα άγνωστα- μέχρι στιγμής άτομα- μετέβησαν στο χωριό και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον σπιτιών.