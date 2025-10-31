Οι δύο τουρίστες πέρασαν παράνομα στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών από την είσοδο του νεκροταφείου το πρωί της Παρασκευής.

Δύο τουρίστες ηλικίας 31 και 42 ετών συνελήφθησαν στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών καθώς κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να κλέψουν αρχαία αντικείμενα.

Το πρωί της Παρασκευής οι δύο τουρίστες πέρασαν παράνομα στον αρχαιολογικό χώρο από την είσοδο του νεκροταφείου. Περίπου στις 10:00 π.μ οι δύο φύλακες του Αρχαιολογικού χώρου ενημέρωσαν την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος Αθανασία Ψάλτη, ότι δύο άνδρες είχαν μπει παράνομα στο χώρο, χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο και αρνήθηκαν να υποβληθούν σε έλεγχο.

Τους ζητήθηκε από τος φύλακες να ανοίξουν τα σακίδιά τους αλλά μόνο ο 31χρονος το έκανε. Σύμφωνα με την κα. Ψάλτη στον ελάχιστο χρόνο που άνοιξε το σακίδιο ο νεαρός Πολωνός, πρόλαβε να δει μέσα ένα αντικείμενο που έμοιαζε με αρχαία πέτρα. Τότε, ο 42χρονος που αρνήθηκε να ανοίξει το δικό του σακίδιο, έσπρωξε την φύλακα, που τους έκανε τον έλεγχο και διέφυγαν από την ανοιχτή είσοδο με λευκό αυτοκίνητο.

Αργότερα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς, στην περιοχή του Λιβαδιού Παρνασσού. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν με τις κατηγορίες της διακεκριμένης κλοπής, της βίας κατά υπαλλήλων, αλλά και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ κατασχέθηκε και το επίμαχο σακίδιο.

Οι συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας.

Ωστόσο σύμφωνα με το LamiaReport, η πέτρα που φέρεται να είδε η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων, δε βρέθηκε ούτε στο σακίδιο ούτε στο αυτοκίνητο.

