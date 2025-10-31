Πριν τη σύλληψη του μεθυσμένου οδηγού είχε προηγηθεί καταδίωξη.

Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, ένας 58χρονο οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο στην Περιφερειακής Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 58χρονος έτρεχε με 156 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα.

Ο 58χρονος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει παραβιάζοντας κόκκινο φανάρι. Μετά από καταδίωξη οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, ενώ σε έλεγχο αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Β' Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού.