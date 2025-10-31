Ο 76χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Ένας 76χρονος στην Καλαμάτα δέχθηκε επίθεση από σκύλο, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν δικός σου και αστυνομικός που έφτασε στο σημείο πυροβόλησε και σκότωσε το ζώο.

Η επίθεση από το ροτβάιλερ έγινε στον Άγιο Φλώρο, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας έπεσε κάτω ενώ ο σκύλος είχε δαγκώσει το χέρι του και το τραβούσε.

Μία γυναίκα κάλεσε την αστυνομία και αρχικά στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμά του προσπάθησε να ακινητοποιήσει τον σκύλο, δίχως επιτυχία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν εκεί επίσης επιχείρησαν να απομακρύνουν τον σκύλο. Ο ένας από τους αστυνομικούς τελικά πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα το ροτβάιλερ.

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας τραυματισμένος, αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: best-tv