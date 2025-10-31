«Δεν γνωρίζω πώς συνέβη», κατέθεσε ο οδηγός του λεωφορείου που παρέσυρε τη γυναίκα στον Πειραιά.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 72χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο στον Πειραιά.

Οι γιατροί προχώρησαν στον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού της γυναίκας, η οποία δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ενδεχομένως να υποβληθεί σε άλλη μία επέμβαση, ενώ εξαιρετικά κρίσιμα είναι τα επόμενα δύο 24ωρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο μεσημεριανό δελτίο του Alpha.

Το τροχαίο συνέβη νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα φέρεται να προσπάθησε να προλάβει λεωφορείο της γραμμής 049, που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς- Ομόνοια. Το λεωφορείο ήταν έτοιμο να αναχωρήσει, η γυναίκα δεν το πρόλαβε επειδή παραπάτησε, ο οδηγός δεν την είδε και την παρέσυρε, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddwixetz0hcp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η 72χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. «Είναι διασωληνωμένη. Το ένα πόδι ακρωτηριάστηκε, δεν υπήρχε κάτι να σωθεί. Οι γιατροί μας είπε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε η νύφη της 72χρονης, στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του STAR.

Πειραιάς: Τι κατέθεσε ο οδηγός του λεωφορείου

Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε ότι δεν αντιλήφθηκε πως παρέσυρε τη γυναίκα μέχρι τη στιγμή που του το είπε οδηγός μηχανής.

«Δεν κατάλαβα τίποτα. Στη στάση Βενιζέλου επιβιβάστηκε κόσμος και ξεκίνησα το λεωφορείο. Λίγα μέτρα μετά ήρθε δίπλα μου ένας οδηγός μηχανής και μου χτύπησε το τζάμι της πόρτας. Μου είπε έντρομος “χτύπησες μια γυναίκα”. Εγώ δεν εγκατέλειψα. Γύρισα πίσω κατευθείαν να δω τι έγινε», φέρεται να κατέθεσε ο οδηγός του λεωφορείου, σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Δεν γνωρίζω πώς συνέβη. Δεν ξέρω εάν η κυρία προσπάθησε να ανέβει την ώρα που ξεκινούσα. Είχα κλείσει τις πόρτες. Πάντα ελέγχω τι γίνεται πριν ξεκινήσω. Είμαι συγκλονισμένος», συμπλήρωσε.