Η γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο στον Πειραιά νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μία γυναίκα, την οποία παρέσυρε λεωφορείο στον Πειραιά, την ώρα που προσπαθούσε να επιβιβαστεί στο όχημα.

Λίγο μετά τις 16:00 της Πέμπτης, σε στάση επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, η γυναίκα επιχείρησε να επιβιβαστεί σε λεωφορείο της γραμμής 049, που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς- Ομόνοια.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα παρέσυρε τη γυναίκα. Ο οδηγός φέρεται να μην το αντιλήφθηκε, αλλά σταμάτησε έπειτα από λίγα μέτρα. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Πειραιά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddvv53yzan35?integrationId=40599y14juihe6ly}