Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μία γυναίκα, την οποία παρέσυρε λεωφορείο στον Πειραιά, την ώρα που προσπαθούσε να επιβιβαστεί στο όχημα.
Λίγο μετά τις 16:00 της Πέμπτης, σε στάση επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, η γυναίκα επιχείρησε να επιβιβαστεί σε λεωφορείο της γραμμής 049, που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς- Ομόνοια.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα παρέσυρε τη γυναίκα. Ο οδηγός φέρεται να μην το αντιλήφθηκε, αλλά σταμάτησε έπειτα από λίγα μέτρα. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Πειραιά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.
