Μία ενήλικη αρσενική μεσογειακή φώκια εντοπίστηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή νότια της Σάμου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ζώο πιθανότατα παρασύρθηκε από νοτιότερη περιοχή του Αιγαίου, εξαιτίας των ισχυρών νοτιάδων που επικρατούσαν τις τελευταίες ημέρες.

Τη φώκια εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος». Κλιμάκιο του Ινστιτούτου μετέβη στο σημείο για αυτοψία, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το ζώο δεν έφερε εμφανή τραύματα ή σημάδια που να υποδεικνύουν ηθελημένη θανάτωση. Ο θάνατός του ζώου, σύμφωνα με τα ευρήματα, είχε επέλθει τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα.

Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκαν επίσης δύο νεκρές θαλάσσιες χελώνες, τις οποίες παρέσυραν οι άνεμοι. Λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης, δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός των αιτίων θανάτου τους.

Η ανακοίνωση από το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος»

{https://www.facebook.com/Archipelago.gr/posts/pfbid06rs5BYpFpv8s6qc1c3K6YrmRrMsoSVej2xTrLkhDAMg7CZf8hwk39taJeVgzHgxLl}