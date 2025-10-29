Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου, που συμμετείχε αρχικά στον καβγά στην Πάτρα.

Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα, όταν ξέσπασε άγριο επεισόδιο μεταξύ θαμώνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του thebest, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άγνωστος άνδρας ενεπλάκη σε καβγά με έναν 24χρονο πελάτη. Στο επεισόδιο παρενέβη και ένας 31χρονος, γνωστός στην αστυνομία, ο οποίος χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο τον 24χρονο, αφήνοντά τον αναίσθητο στο έδαφος.ρίχνοντάς τον αναίσθητο στο έδαφος. Στη συνέχεια, ο 31χρονος έβγαλε πιστόλι, το όπλισε και το έστρεψε εναντίον του 24χρονου.

Στο σημείο εκείνο, επενέβησαν οι πιο ψύχραιμοι προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία, που εντόπισε και συνέλαβε τον 31χρονο. Από την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, μεταλλικές χειροπέδες και ασύρματοι πομποδέκτες. Σημειώνεται ότι ο 31χρονος είχε στο παρελθόν απελαθεί από τη χώρα, ενώ τελούσε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών.

Ο 24χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα αποχώρησε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που συμμετείχε αρχικά στον καβγά.

