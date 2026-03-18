Η αγορά εργασίας μετασχηματίζεται με ταχύτητα και μαζί της αλλάζουν και οι ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων. Σε ένα περιβάλλον όπου συνυπάρχουν διαφορετικές γενιές εργαζομένων, οι εταιρικές παροχές δεν μπορούν πλέον να είναι «μία λύση για όλους». Η ευελιξία, η εξατομίκευση και η απλότητα αποτελούν βασικούς παράγοντες για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλέντα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Up Hellas παρουσιάζει το FlexOne, την πιο καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα, που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν και διαχειρίζονται τα benefits των εργαζομένων τους.

Το FlexOne συγκεντρώνει έως και 20 διαφορετικές εταιρικές παροχές σε μία κάρτα, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται το σύνολο των benefits από ένα ενιαίο σύστημα και στους εργαζομένους να επιλέγουν παροχές σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.

Από σίτιση, επιβράβευση και μετακίνηση έως wellbeing, εκπαίδευση, παιδικούς σταθμούς, πολιτισμό και διακοπές, οι παροχές συγκεντρώνονται σε μία business κάρτα – διαθέσιμη σε φυσική και ψηφιακή μορφή – η οποία διαχειρίζεται μέσω mobile app από τον εργαζόμενο και μέσω ενός ενιαίου portal από την επιχείρηση.

Με τον τρόπο αυτό, το FlexOne μειώνει δραστικά το διαχειριστικό χρόνο και κόστος για τα τμήματα HR και Finance, απλοποιώντας τις διαδικασίες διαχείρισης και επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τις εταιρικές παροχές σε ένα σύγχρονο στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης και πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού.

Μια δεκαετία ανάπτυξης στην Ελλάδα

Η παρουσίαση του FlexOne συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 χρόνων παρουσίας της Up Hellas στην ελληνική αγορά.

Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 2015, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική οικονομική συγκυρία, κατά τη διάρκεια της περιόδου των capital controls. Παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον της εποχής, η Up Hellas κατάφερε μέσα σε μια δεκαετία να εδραιωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους παρόχους λύσεων εταιρικών παροχών στη χώρα.

Σήμερα, η εταιρεία συνεργάζεται με χιλιάδες επιχειρήσεις και συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία του ομίλου Up Coop για την ανάπτυξη λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ελληνική τεχνολογία με διεθνή τεχνογνωσία

Η τεχνολογία πίσω από το FlexOne έχει αναπτυχθεί in-house από την ελληνική ομάδα developers της Up Hellas, αξιοποιώντας παράλληλα τη διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία του ομίλου.

Ο συνδυασμός τοπικής ανάπτυξης και διεθνούς τεχνογνωσίας επιτρέπει τη δημιουργία λύσεων που ανταποκρίνονται με ακρίβεια στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, ενισχύοντας παράλληλα την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Με το FlexOne, η Up Hellas εισάγει ένα νέο μοντέλο εταιρικών παροχών, στο οποίο τα benefits παύουν να λειτουργούν αποσπασματικά και εντάσσονται σε ένα ενιαίο, ευέλικτο και πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα διαχείρισης.

Το FlexOne με μια ματιά

Έως 20 παροχές σε μία κάρτα

Σίτιση, επιβράβευση, μετακίνηση, wellbeing, εκπαίδευση, παιδικούς σταθμούς, WFH, πολιτισμό διακοπές κ.ά.

Ενιαία εμπειρία χρήσης

Mobile app για εργαζόμενους και portal διαχείρισης για επιχειρήσεις.

Λιγότερη γραφειοκρατία για HR & Finance

Ένα ενιαίο σύστημα αντί για πολλαπλούς παρόχους και κάρτες.

Ελληνική in-house τεχνολογία

Αναπτυγμένο από την ομάδα developers της Up Hellas.

Πλήρως ψηφιακή εμπειρία

Ψηφιακή ενεργοποίηση και διαχείριση παροχών μέσα σε λίγα λεπτά.