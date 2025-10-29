Οι δικαστές δεν δέχθηκαν τα ελαφρυντικά που πρότειναν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου καταδίκασε σε κάθειρξη 18 και 15 ετών, χωρίς αναστολή, τους δύο κατηγορούμενους για το θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή της η 39χρονη Νάντια Κυριάκου, μητέρα δύο παιδιών, στη Νέα Κίο Αργολίδας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου καταδικάστηκε σε 18 έτη, ενώ ο συνοδηγός σε 15 έτη, ως συνεργός σύμφωνα με τα argolika.gr. Η εισαγγελέας είχε προτείνει 18 και 16 έτη, ενώ οι δικαστές απέρριψαν τα αιτήματα για ελαφρυντικά, όπως το καθαρό ποινικό μητρώο των κατηγορουμένων.

Το δυστύχημα συνέβη στις 11 Οκτωβρίου 2024, όταν το όχημα των κατηγορουμένων συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο της 39χρονης μητέρας στην παραλιακή οδό Νέας Κίου-Ναυπλίου, με ταχύτητα που έφτανε τα 170 χιλιόμετρα την ώρα, όπως καταγράφηκε από κάμερες.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, τόσο ο πατέρας της άτυχης γυναίκας όσο και ο συνήγορος της κατηγορίας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, χαρακτηρίζοντας την απόφαση δικαίωση για την οικογένεια και τη μνήμη της Νάντιας.

{https://www.youtube.com/watch?v=AdyoJH1ouBI}