Είχε διευθύνει συναυλίες με τη Μαρινέλλα και τον Γιώργο Νταλάρα στο Μέγαρο Μουσικής και σ’ όλη την Ελλάδα.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του συνθέτη και μαέστρου Γιώργου Νιάρχου, ο οποίος απεβίωσε το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Την απώλεια γνωστοποίησε η σύζυγός του, σοπράνο Μάρα Θρασυβουλίδου, με συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο υπέροχος άνθρωπος και ταλαντούχος συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή εχθές το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντοράς μου, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο». Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα, στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.

Η ανάρτηση της Μάρας Θρασυβουλίδου

Ποιος ήταν ο μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος

Ο Γιώργος Νιάρχος γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στην Ελλάδα και στη Βιέννη, στην Ακαδημία Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών, όπου εξειδικεύτηκε στη σύνθεση και στη διεύθυνση ορχήστρας. Σημαντική ήταν η παρουσία του τόσο στη σκηνή της ελληνικής μουσικής, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Είχε ενορχηστρώσει και διευθύνει τρεις ελληνικές συμμετοχές στη Eurovision, ενώ υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος – ενορχηστρωτής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για πολλά χρόνια. Παράλληλα, συνεργάστηκε με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.