Καλός ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Μοναδική παραφωνία σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η Παρασκευή και το Σάββατο που αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Βρισκόμαστε σε ήπιο καιρικό μοτίβο,όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Στην ουσία εμποδίζονται συστήματα κακοκαιριών να έρθουν στη χώρα μας. Για τις επόμενες αρκετές ημέρες θα είμαστε σε ένα ήπιο καιρικό μοτίβο, παρά το γεγονός οτι θα προσπαθήσει ένα αβαθές βαρομετρικό χαμηλό - κοντά στην Παρασκευή και το Σάββατο - να πλησιάσει τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιες βροχές, στις πιο δυτικές εκτάσεις της χώρας (δυτικό Ιόνιο, δυτική και νότια Πελοπόννησο και τμήματα της Κρήτης μας).

Σήμερα, περιμένουμε ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες με πολύ λίγη συννεφιά στην Κρήτη και στα βόρεια τμήματα. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα σε βουνά και θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Ο βοριάς θα μας συνοδεύει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία έχει πέσει καθώς πέρασε ένα ψυχρό μέτωπο το οποίο έχρι ρίξει τον υδράργυρο. Στη βόρεια Ελλάδα κάνει αρκετό κρύο ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι, στις υπόλοιπες περιοχές, δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, δεν βλέπουμε κάτι το αξιόλογο. Πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι ασθενείς και ο υδράργυρος έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους. Η θερμοκρασία θα προσεγγίσει το μεσημέρι ακόμα και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες.

Καθόλη τη διάρκεια των επόμενων ωρών ο υδράργυρος ανεβαίνει και ο καιρός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ανοιξιάτικος - αίθριος.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ανάλογο το καιρικό μοτίβο και την Πέμπτη.

Την Παρασκευή θα προσπαθήσει ένα αβαθές βαρομετρικό χαμηλό, να κινηθεί πιο ανατολικά, και θα δώσει βροχές και καταιγίδες στο δυτικό και νότια Ιόνιο, τα δυτικά παράλια της Πελοποννήσου και σε τμήματα της Κρήτης.

Το Σάββατο αυτό το σύστημα κακοκαιρίας θα καταφέρει να δώσει βροχές και ενδέχεται και καταιγίδες στις περιοχές που αναφέρονται παραπάνω.

Τη νέα εβδομάδα θα οδηγηθούμε με ήπιες καιρικές συνθήκες. Δεν περιμένουμε γενικευμένη κακοκαιρία και γενικές βροχές τις επόμενες αρκετές ημέρες.

