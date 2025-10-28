Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα, λόγω των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου, στην Αθήνα και τον Πειραιά. Τι ώρα κλείνει ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, λόγω των μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους Δήμους του Νομού Αττικής έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων.

Επίσης, αλλαγές στη λειτουργία του μετρό, κλείσιμο του σταθμού του μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» και προσωρινή τροποποίηση τερματικών σταθμών του τραμ τίθενται σε ισχύ σήμερα, Τρίτη, με εντολή της ΕΛΑΣ, λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Επίσης, θα υπάρξουν και προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε όλους τους δήμους του λεκανοπεδίου, ανάλογα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της Τροχαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 08:0. Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 09:00. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Αρκετές επίσης λεωφορειακές γραμμές αναμένεται να τροποποιηθούν ή να διακοπούν προσωρινά: