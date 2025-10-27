Μια χαριτωμένη φώκια κολυμπάει στην θάλασσα του Νότιου Ευβοϊκού, δείτε το όμορφο βίντεο με το θηλαστικό.

Μια απρόσμενη αλλά πανέμορφη επισκέπτρια έκανε την εμφάνισή της στο λιμάνι του Μαρμαρίου, στη Νότια Εύβοια. Μια φώκια κολυμπούσε στα ήρεμα νερά και κυνηγούσε ψάρια, προσφέροντας μοναδικό θέαμα σε όσους βρέθηκαν στο σημείο.

To evima.gr κατέγραψε το γεγονός σε ένα μοναδικό video ντοκουμέντο που αποτυπώνει την ομορφιά και την χάρη του θαλάσσιου θηλαστικού, το οποίο κινείτο κοντά στα σκάφη, θυμίζοντας σε όλους τη φυσική ομορφιά των θαλασσών της Εύβοιας.

Το βίντεο με τη φώκια έχει ήδη γίνει viral στα social media, προκαλώντας πλήθος θετικών σχολίων και αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

{https://www.youtube.com/watch?v=P58v4t3dzqU}