Πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα οι θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν την 28η Οκτωβρίου. Αναλυτικές προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Με καλές καιρικές συνθήκες σχεδόν σε όλη τη χώρα αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αύριο 28η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Ωστόσο, σε κάποιες περιοχές της χώρας, ίσως χρειαστεί ομπρέλα... για λίγο.

Σύμφωνα με την μετεωρόλογο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, αύριο, Τρίτη, ο καιρός βελτιώνεται σημαντικά σε όλη τη χώρα. Μόνο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ωστόσο, ο καιρός θα είναι αίθριος, με ήλιο και θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ισως έχουμε κάποιες αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ.

Μαρουσάκης: Ηλιοφάνεια (σχεδόν) παντού

Ιδια εικόνα δίνει για τον καιρό την 28η Οκτωβρίου και ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα αύριο, Τρίτη. Θα έχουμε λίγα φαινόμενα προς το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο, μέχρι και νωρίς το μεσημέρι, όχι όμως κάτι αξιόλογο. Υψηλές θα είναι οι θερμοκρασίες, ειδικά σε νοτιοανατολική και νότια Ελλάδα, με τον υδράργυρο να δείχνει 25-27 βαθμούς Κελσίου.

Μάλεση: Ο καιρός θα πει το δικό του «Όχι», στις βροχές

Ο καιρός θα πει το δικό του «Όχι», στις βροχές, ανήμερα της εθνικής μας εορτής, σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Χαρά Μάλεση.

Θα επικρατήσουν ηλιοφάνεια και ευχάριστες θερμοκρασίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, στην υπόλοιπη χώρα, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, σε βόρειο/βορειοανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, καθώς και στη βορειοδυτική χώρα, ωστόσο δεν αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα στις παρελάσεις, σύμφωνα με την μετεωρολόγο - με εξαίρεση ίσως την Ρόδο, όπου αναμένονται ασθενείς βροχές το πρωί της Τρίτης.

Μπέρου: Πού θα χρειαστεί ομπρέλα την 28η Οκτωβρίου

Την Τρίτη βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νησιά του Αιγαίου και στα βόρεια ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΣΚΑΪ, Ματίνα Μπέρου.

Στην υπόλοιπη χώρα, προβλέπονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και από το απόγευμα από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Θα έχουν εντάσεις 3-5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 Μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες την Τρίτη αναμένεται να σημειώσουν μικρή πτώση.

