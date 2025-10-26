Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί από τους αστυνομικούς οι οποίοι έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Σε σοκ βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη και κυρίως η τοπική κοινωνία της Κισσάμου στα Χανιά, μετά την δολοφονία ενός 52χρονου κτηνοτρόφου στη γιορτή κάστανου το απόγευμα της Κυριακής (26.10.2025).

Όπως αναφέρει το patris, η άγρια δολοφονία του 52χρονου, έγινε την ώρα που εκείνος χόρευε στην πίστα με αφορμή την ονομαστική του εορτή.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive, θύμα και δράστης φέρουν το ίδιο επώνυμο και λέγεται πως έχουν πολλές προσωπικές διαφορές.

Παράλληλα, υπάρχει η πιθανότητα το ένοπλο επεισόδιο να σχετίζεται με άλλο ένοπλο συμβάν που είχε σημειωθεί στην περιοχή πέρυσι.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, ο λυράρης από το πάλκο φώναζε «ένας γιατρός, ένας γιατρός», ενώ στο θύμα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από όσους βρίσκονταν εκεί, όμως η κατάσταση του τραυματία ήταν αποκαρδιωτική και δυστυχώς πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

;Ένας άλλος μάρτυρας περιγράφει: «Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Ο κόσμος φώναζε, προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε γίνει. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάτι τέτοιο συνέβη σε γιορτή με τόσο χαρούμενη ατμόσφαιρα».

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα συνέβησαν αργά το απόγευμα στο χωριό Έλος όπου ήταν σε εξέλιξη η γιορτή κάστανου, με εκατοντάδες ανθρώπους να δίνουν το παρόν στη γιορτή, κατά τη διάρκεια της οποίας χόρευαν και διασκέδαζαν υπό τους ήχους των κρητικών καλλιτεχνών.

Λίγο μετά τις 18:00, την ώρα που ο κτηνοτρόφος χόρευε επάνω στη σκηνή, εμφανίστηκε στο σημείο ο δράστης και βγάζοντας το όπλο του πλησίασε τον 51χρονο και τον πυροβόλησε δύο με τρεις φορές στο στήθος.

Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ ο 51χρονος αιμόφυρτος έπεσε στο πάτωμα με τους διοργανωτές να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου.