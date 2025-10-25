Ακόμη 8 άτομα που απολογήθηκαν σήμερα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αφέθηκαν ελεύθερα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν, το Σάββατο (25-10), την προφυλάκιση τεσσάρων από τους 12 κατηγορούμενους, για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και της ευρωπαίας εισαγγελέως, τον δρομο για τη φυλακή πηραν δύο, ακόμη, άτομα που φέρονται ως ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα, που φέρεται ότι δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων για να λαμβάνει υψηλά ευρωπαϊκά κονδύλια.

Νωρίτερα το Σάββατο, κρίθηκε προφυλακιστέα μια 53χρονη, φερόμενη ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης η οποία δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο.

Ενώ κατηγορούμενες μαζί της στην υπόθεση είναι οι δύο κόρες της, οι οποίες είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες που έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Την ίδια μέρα, έγινε, επίσης, γνωστό, ότι κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και Ευρωπαίας Εισαγγελέας, μετά την απολογία του, στενός συνεργάτης του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης με τον οποίο είχαν πολλές χρηματικές συναλλαγές.

Αυτό προκύπτει από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς που βρέθηκαν στο «μικροσκόπιο» των Αρχών. Και οι δύο συνδέονται, επίσης, με οικογενειακή σχέση.

Ένας από τους 8 που αφέθηκαν ελεύθεροι φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του: «Κατέχω 15 στρέμματα και μου πρότειναν να κάνω αίτηση για νέος αγρότης, έλαβα λίγο πάνω από 900 ευρώ. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είχαν δηλωθεί άλλες εκτασεις, από έναν κύριο που γνώρισα στα κρατητήρια όταν με συνέλαβαν».