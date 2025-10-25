Ενώπιον του ανακριτή άλλοι 12 απο τους 37 συλληφθέντες.

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ένας μέχρι στιγμής από τους 12 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προφυλακιστέος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και Ευρωπαίας Εισαγγελέας, μετά την απολογία του, στενός συνεργάτης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης με τον οποίο είχαν πολλές χρηματικές συναλλαγές.

Αυτό προκύπτει από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς που βρέθηκαν στο «μικροσκόπιο» των Αρχών. Και οι δύο συνδέονται, επίσης, με οικογενειακή σχέση.

Άλλοι 8 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν νωρίτερα, έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους που αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται.

«Δεν είχαν ούτε γνώση ούτε δόλο», είπε για τρεις απο αυτούς ο συνήγορός τους.

Ένας από τους 8 που αφέθηκαν ελεύθεροι φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του: «Κατέχω 15 στρέμματα και μου πρότειναν να κάνω αίτηση για νέος αγρότης, έλαβα λίγο πάνω από 900 ευρώ. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είχαν δηλωθεί άλλες εκτασεις, από έναν κύριο που γνώρισα στα κρατητήρια όταν με συνέλαβαν».

Δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη που απολογηθηκαν επίσης είπαν: «Έχουμε οικογενειακή αγροτική ενασχόληση και εξαπατηθήκαμε από έναν μεσίτη , ο οποίος μας ανέφερε ότι θα νοικιάζαμε νόμιμα τα αγροτεμάχια, ώστε στη συνέχεια να τα καλλιεργήσουμε. Μόλις συνειδητοποιήσαμε τις ψευδείς δηλώσεις κινηθήκαμε νομικά κατά των υπαιτίων».

