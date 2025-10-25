Πρόκειται για το κύκλωμα με τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλοι 12 απολογούνται σήμερα.

Συνεχίζονται από το πρωί από τις ανακριτικές αρχές οι απολογίες των κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που λυμαινόταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ νέα δεδομένα στην υπόθεση δημιουργούν τα ευρήματα των αρχών από τις κατ’ οίκον έρευνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία αυτά οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει στην ποινική αναβάθμιση του ρόλου που είχε ο λογιστής από τα Γιαννιτσά ο οποίος ελέγχεται πλέον για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος .Τα ευρήματα που φαίνεται πως επιβάρυναν την ποινική αντιμετώπισή του, αφορούν μεταξύ άλλων, επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας ενώ αίσθηση προκάλεσαν τα συχνά ταξίδια του συγκεκριμένου προσώπου στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η δράση του χρονολογείται από το 2018 μέχρι και σήμερα, παρέχοντας ως λογιστής στα άλλα μέλη της οργάνωσης κάθε είδους πληροφορίες και λογιστικές υπηρεσίες. Δεν ήταν λίγοι άλλωστε εκείνοι που τον δήλωναν ως λογιστή τους στις φορολογικές τους δηλώσεις και ο ίδιος κατ’ επανάληψη αναλάμβανε για λογαριασμό τους τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση των σχετικών οικονομικών τους καταστάσεων.

Πολλοί επίσης από τους εμπλεκόμενους δηλώνουν ως διεύθυνση κατοικίας ή έδρας επιχείρησης την διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασής του. Σε άλλες περιπτώσεις ήταν ο λογιστής εκείνων που τροποποιούσαν ψευδώς το Ε9 με σκοπό να εμφανιστούν ως δήθεν ιδιοκτήτες-εκμισθωτές αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων που χρησιμοποιήθηκαν σε ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για την παράνομη λήψη κοινοτικών επιδοτήσεων.

Ο κατηγορούμενος λογιστής φέρεται πως εν γνώσει της εικονικότητας των δηλώσεων, παρείχε λογιστική καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη στα μέλη της οργάνωσης για να διευκολύνει την εγκληματική της δραστηριότητα.