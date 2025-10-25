Για τον καθένα, υπήρξε ξεχωριστός, με τόσο διαφορετικό τρόπο.

Σε κλίμα συγκίνησης εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών, περιμένοντας υπομονετικά με ένα λουλούδι στο χέρι για να απευθύνουν το δικό τους χαιρετισμό με ένα νεύμα, ένα δάκρυ, ένα άγγιγμα στο σημείο της καρδιά τους, σαν ένα ευχαριστώ στον Διονύση Σαββόπουλο, τον άνθρωπο που αγκάλιασε με τις μελωδίες του τις αναμνήσεις τους, και για τον καθένα τους υπήρξε ξεχωριστός, με τόσο διαφορετικό τρόπο.

Ήδη από τις 9:30 πυκνή ήταν η ουρά που σχημάτιζε ο κόσμος για να εκφράσει το ύστατο χαίρε, να ακουμπήσει ευλαβικά το χέρι και να αφήσει λουλούδια στο φέρετρο του «Νιόνιου» του ελληνικού τραγουδιού, στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης.

Στο πλήθος και καλλιτέχνες, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών αλλά και πολιτικοί.

Από τους πρώτους επίσημους που προσήλθαν από νωρίς για να αποχαιρετήσουν τον Διονύση Σαββόπουλο ήταν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, όπως κι ο τραγουδιστής Κώστας Θηβαίος.

Άνθρωποι από κάθε ηλικία και υπόβαθρο εξέφραζαν τη συγκίνηση και τον θαυμασμό για τον τραγουδοποιό, που όχι μόνο με τα αξέχαστα τραγούδια του, αλλά και με την ίδια τη δημόσια στάση του εξέφρασε και τις μεταβολές της ελληνικής κοινωνίας.

Μέσα στο πλήθος και τις αναφορές του ξεχώριζαν θαυμαστές των διαφορετικών περιόδων και συμπεριφορών του συνθέτη. Όχι μόνον οι μεγαλύτεροι «εκδρομείς του ’60», που ταυτίστηκαν με τον «πολιτικό» Σαββόπουλο των μπουάτ, του ηλεκτρικού «Μπάλου» και το «Βρώμικο Ψωμί» ή τη μεταπολιτευτική νότα της «Ρεζέρβας», τους άφθαρτους «Αχαρνείς», αλλά και γενιές του ’80, που βίωσαν τα «τραπεζάκια έξω» της ευμάρειας, αλλά και νεότεροι που ιδεολογικά εκφράστηκαν από το οριστικό «Κούρεμα».

Η συγκίνηση φαινόταν στο πρόσωπο και στα λόγια όλων κατά τις συζητήσεις την ώρα της αναμονής.

Μια κυρία είχε φτάσει πριν τις 7.30 και περίμενε υπομονετικά. Ήθελε, είπε, να είναι η πρώτη που θα τον αποχαιρετίσει.

Ενας άλλος κύριος εναπόθεσε μια φιγουρα του Καραγκιόζη στο πάτωμα δίπλα στο φέρετρο. «Κείνο που με τρώει, κείνο που με ζώσει, Νιόνιο μου» έγραψε πάνω.

Μετά την εξόδιο ακολουθία από τη Μητρόπολη Αθηναίων, η σορός του Διονύση Σαββόπουλου θα μεταφερθεί στο Α’ Νεκροταφείο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, αφού ολοκληρωθεί ο αποχαιρετισμός των ανθρώπων στον εμβληματικό καλλιτέχνη, περί τις 12.30 ανοίγουν οι πόρτες της Μητρόπολης και θα εισέλθουν 150 περίπου καλλιτέχνες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στις 12:40 θα εισέλθουν οι πολιτικοί αλλά και θεσμικοί παράγοντες και στις 13:00 έχει προγραμματιστεί να αρχίσει η εξόδιος ακολουθία. Μετά το πέρας της τελετής θα αρχίσει η εκφώνηση των επικήδειων.

Όπως είναι ως στιγμής γνωστό, θα εκφωνήσουν επικήδειο η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και άλλοι καλλιτέχνες, ενώ από πολιτικούς γνωρίζουμε ότι θα εκφωνήσει επικήδειο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Παράλληλα, η μπάντα του πολεμικού Ναυτικού ξεκινά με πένθιμα εμβατήρια, για μία ώρα.

Μετά από συνεννόηση με την οικογένεια, θα ακουστούν κάποια τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, συγκεκριμένα δύο δικά του τραγούδια.

Την ώρα που η σορός θα βγει από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, προκειμένου να μετακινηθεί προς τη Μητρόπολη Αθηνών και να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από τον μαέστρο αλλά και την οικογένεια που κάνει τις τελευταίες συνεννοήσεις, θα τηρηθεί το αρχικό πρόγραμμα και θα ακουστούν η Συννεφούλα και το Λαύριο.

Όταν θα ολοκληρωθεί η εξόδιος ακολουθία και οι επικήδειοι κατά την μεταφορά της σορού στο όχημα που θα τον μεταφέρει στο 1ο νεκροταφείο και θα γίνει η πομπή, θα ακουστεί «Μη μου μιλάς άλλο για αγάπη», ενώ εκεί θα τον υποδεχτεί η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, όπου επίσης θα ακουστούν κάποια τραγούδια με το τελευταίο τραγούδι που θα τον συνοδεύσει, μαζί και με τη χορωδία της ΕΡΤ να είναι το «Ας κρατήσουν οι χοροί», ένα τραγούδι που ακουγόταν πάντα στις συναυλίες του, στις μουσικές γιορτές που ο ίδιος έκανε, με αυτό το τραγούδι αποχαιρετούσε τον κόσμο.

Μετά το Πέρας της εκφώνησης των επιτηδείων περί τις 2 και 20, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα αρχίσει η αυτοκινητοπομπή και όσοι επιθυμούν μπορούν να ακολουθήσουν προς το 1ο Νεκροταφείο Αθηνών.