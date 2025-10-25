Ποια φράση είναι γραμμένη πάνω στη φιγούρα.

Δημοσία δαπάνη τελείται σήμερα στη 1.00 μ.μ. στη Μητρόπολη Αθηνών, η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου που πέθανε την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 81 ετών. Θα ακολουθήσει ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, από τις 8.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ..

Συγκίνηση προκάλεσε και η φιγούρα του Καραγκιόζη που έχει τοποθετηθεί στο φέρετρο, με τη φράση «Κείνο που με τρώει, κείνο που με σώζει…».

Η οικογένεια του σπουδαίου τραγουδοποιού επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:

στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε: EUROBANK - GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406/ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη: ΠΕΙΡΑΙΩΣ - GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694/ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.

{https://www.youtube.com/watch?v=9OcTBpoAVaw}

Οι στίχοι του τραγουδιού:

Κείνο που με τρώει

κείνο που με σώζει

είναι π' ονειρεύομαι

σαν τον καραγκιόζη

Φίλους και εχθρούς

στις φριχτές μου πλάτες

όμορφα να σήκωνα

σαν να `ταν επιβάτες

Λευκό μου σεντονάκι

λάμπα μου τρελή

Ποια αγάπη τάχα μας φυσάει

Βάλε στη σκιά σου

τούτο το παιδί

Που δεν έχει απόψε

πού να πάει πού να πάει

Σαν κουκιά μετρώ

τα λόγια του καμπούρη

πίσω απ' το λευκό πανί

μέσα στο κιβούρι

Μα όσο κι αν μετρώ

κάτι περισσεύει

Τρύπια ειν' η αγάπη μας

και δε μας προστατεύει

Λευκό μου σεντονάκι

λάμπα μου τρελή

Κόκκινα αυγά ή καρναβάλια

μέσα από την κάλπη τη στατιστική

Μας κοιτάζει ο Χάρος

και του τρέχουνε τα σάλια

Σαν σκιές γλιστρούν

λόγια και εικόνες

Κάρα σκουπιδιάρικα,

φεύγουν οι χειμώνες

Αν δε ντρέπεσαι

να καθίσεις πίσω

Έλα Ηπείρου κι Αχαρνών

να σε γιουχαΐσω

Λευκό μου σεντονάκι

λάμπα μου τρελή

Ποια αγάπη τάχα μας φυσάει

Βάλε στη σκιά σου

τούτο το παιδί

Που δεν έχει απόψε

πού να πάει πού να πάει