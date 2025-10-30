«Ίσως ήταν λάθος» είπε για την απουσία του Ν. Ανδρουλάκη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος.

Αποφεύγοντας τους υψηλούς τόνους αλλά με σαφήνεια, ο βουλευτής Α Αθήνας του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος αναγνώρισε ότι δεν ήταν σωστή επιλογή η απουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, σημειώνοντας ότι λάθη γίνονται και πρέπει να διορθώνονται. Το σχόλιο αυτό (τ.σ ΣΚΑΪ) συνιστά διαφοροποίηση από τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη που αντιδρά επιθετικά στην ασκούμενη κριτική.



Ο πρώην υπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη να μην καθηλώνονται τα στελέχη από τέτοια λάθη και να βγαίνουν μπροστά για να προβάλλουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Περισσότερα τη Δευτέρα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου.

Α.Σ.