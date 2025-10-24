Όλοι αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες και υποστήριξαν ότι τήρησαν όσα ακριβώς προβλέπονταν από το νόμο για να λάβουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους στις ανακριτικές αρχές οι πρώτοι11 από τους συνολικά 37 κατηγορουμένους στην υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για άτομα, που φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο, εισπράττοντας ποσά από 500 έως 1000 ευρώ. Όλοι αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες και υποστήριξαν ότι τήρησαν όσα ακριβώς προβλέπονταν από το νόμο για να λάβουν επιδοτήσεις.

Ο ένας εξ’ αυτών ο οποίος είναι μάγειρας υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ήθελε να εργαστεί παράλληλα και στον αγροτικό τομέα γιατί δυσκολευόταν οικονομικά. «Ακολούθησα όλες τις νόμιμες διαδικασίες ώστε να επιδοτηθώ ως νέος αγρότης. Έλαβα επιδότηση 800 ευρώ όπως καταλαβαίνετε έπρεπε να εργαστώ παράλληλα για να τα βγάλω πέρα. Εργαζόμουν ως μάγειρας για 120 μέρες όπως προβλέπεται από το νόμο. Η αίτηση μου ως νέος αγρότης έχει εγκριθεί», ισχυρίστηκε απολογούμενος.

Ένας ακόμη κατηγορούμενος, ο οποίος είναι σερβιτόρος ισχυρίστηκε πως δεν έχει καν λάβει ακόμη την επιδότηση των 500 ευρώ η οποία εγκρίθηκε να του χορηγηθεί. «Σκόπευα να γίνω νέος αγρότης και να μπω στο σχετικό πρόγραμμα, έκανα τα χαρτιά μου κι έλαβα ένα πρώτο πόσο, ύψους λίγο πάνω από 500 ευρώ. Περίμενα να έρθουν και τα υπόλοιπα χρήματα, για να προχωρήσω την αγροτική μου δραστηριότητα, ωστόσο δεν τα έχω λάβει ακόμα. Εγώ προχώρησα σε μια πραγματική και νόμιμη συναλλαγή», φέρεται να είπε στην απολογία του.

Ένας κατηγορούμενος που επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα, πήρε προθεσμία για τη Δευτέρα, ενώ ο κύκλος των απολογιών θα συνεχιστεί και αύριο με 12 ακόμα κατηγορούμενους.