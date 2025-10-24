Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στην Αθήνα για την κηδεία του Διονυσίου Σαββόπουλου το Σάββατο 25/10.

Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου που πέθανε την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 81 ετών, θα τελεστεί αύριο, Σάββατο 25 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, το πρωί του Σαββάτου από τις 8.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ. Όπως έγινε γνωστό, η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Η παράκληση της οικογένειας

Η οικογένεια ζήτησε, αντί για στεφάνια, όποιος επιθυμεί να κάνει δωρεά να την κατευθύνει στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου ο Διονύσης Σαββόπουλος δίδαξε, ή στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου γεννήθηκε. Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του Διονύση Σαββόπουλου.

Κηδεία Διονύση Σαββόπούλου: Πού απαγορεύεται η στάση και στάθμευση των ΙΧ - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Λόγω της τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας στον αείμνηστο καλλιτέχνης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και του ενταφιασμού του στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, από τις 06:00 έως το πέρας της τελετής:

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στις οδούς: Μητροπόλεως (όλο το μήκος), Αναπαύσεως (όλο το μήκος και καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό), Τριβωνιανού (τμήμα Καρέα – Μ. Μουσούρου).

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς: Αιόλου (τμήμα Ανδριανού – Ερμού), Ερμού (τμήμα Αιόλου – Αθηνάς).

Οι οδηγοί παρακαλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς κατά το διάστημα αυτό και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων για την καλύτερη εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας.

