Ποιοι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι τώρα, τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται την τελευταία ώρα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Ποσειδώνος, λόγω τροχαίου ατυχήματος με εμπλοκή μιας μηχανής και ενός αυτοκινήτου. Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ρεύμα προς Λαμία υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το τροχαίο ατύχημα συνδυαστικά με την έξοδο ενόψει της 28ης Οκτωβρίου έχει οδηγήσει σε αυξημένη συμφόρηση στην εξοδος Αθηνών – Λαμίας έως τον κόμβο Καλυφτάκη ενώ χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στην είσοδος Αθηνών – Λαμίας. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και την Ιερά Οδό.

Συνολικά η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής παρουσιάζει αυξημένη ροή, με ορισμένα σημεία να καταγράφουν πολύ αυξημένη κίνηση και τους οδηγούς να καλούνται να δείξουν υπομονή. Ειδικότερα, αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στην Λεωφόρος Κηφισού (άνοδος), Λεωφόρος Μεσογείων, Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη), Λεωφόρος Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος)Λεωφόρος Βασ. Σοφίας (άνοδος), Λεωφόρος Συγγρού (κάθοδος).

Χαμηλές ταχύτητες και στην Αττική Οδό, τα σημεία με 30λεπτη καθυστέρηση

Μποτιλιάριασμα καταγράφεται και στην Αττική Οδό όπου σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε αθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Στην Περιφερειακή Υμηττού καθυστερήσεις 20–25 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Ενώ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καθυστερήσεις 10–15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

{https://x.com/aodostraffic/status/1981716381092487525}