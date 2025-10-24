Σε κρίσιμη κατάσταση και με αιμάτωμα στο κεφάλι νοσηλεύεται η 40χρονη μητέρα.

Σοκ έχει προκαλέσει στο Κορωπί ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, στο οποίο 40χρονη γυναίκα δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους.

Η 40χρονη, με καταγωγή από τη Λιθουανία, νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, με σοβαρό αιμάτωμα στο κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης και φαίνεται πως ο δράστης, 50 ετών, προσπάθησε αρχικά να καλύψει τα ίχνη του. Κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη σύζυγό του αιμόφυρτη, χωρίς να παραδεχθεί την ευθύνη του. Ο άνδρας είχε στο παρελθόν συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας.

Η μαρτυρία του παιδιού «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν γρήγορα αντιφάσεις στην κατάθεσή του και στράφηκαν στο μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ένα 4χρονο αγόρι. Το παιδί, μαζί με το 3,5 μηνών αδελφάκι του, είδαν τη μητέρα τους να πέφτει αναίσθητη στο πάτωμα. Με δακρυσμένα μάτια αποκάλυψε στους αστυνομικούς την αλήθεια: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».

Η μαρτυρία του παιδιού και οι αντιφάσεις του 50χρονου οδήγησαν άμεσα στη σύλληψή του. Η 40χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση και συνεχίζει να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα από τις μπουνιές και τις κλωτσιές που δέχθηκε.

Ο λόγος που ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του παραμένει άγνωστος, ενώ τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου θα παραμείνουν μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την επιμέλειά τους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

