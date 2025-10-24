Πολύ καλός ο καιρός του Αγίου Δημητρίου σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Με καλές καιρικές συνθήκες θα γίνουν και οι παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου.

Ο καιρός, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, έχει αρχίσει και βελτιώνεται παρά τα γεγονός οτι σήμερα θα βγουν κάποια φαινόμενα, τα οποία δεν θα είναι έντονα.

Οι βροχές θα είναι πιο έντονες στη δυτική Στερεά, στη δυτική Πελοπόννησο, προς την περιοχή της Ηπείρου, ωστόσο δεν είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα.

Θα δούμε το «Καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» με αρκετές ώρες ηλιοφάνειας και αυξημένες θερμοκρασίες. Αυτό θα κρατήσει μέχρι και τη Δευτέρα περίπου το μεσημέρι, οπότε περιμένουμε και πάλι μία σύντομη μεταβολή του καιρού που θα δώσει βροχές και από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά.

Προχωρημένη άνοιξη ακόμη και καλοκαίρι θα θυμίζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, ενώ οι θάλασσες είναι κατάλληλες ακόμη και για μπάνιο καθώς είναι ακόμη ζεστές.

Στην Αττική, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί να υπάρχει περιορισμένη ορατότητα προς το ανατολικό κομμάτι του νομού. Ο άνεμος έως και 5 μποφόρ και ο υδράργυρος έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Τις πιο υψηλές θερμοκρασίες στον νομό Αττικής θα τις συναντήσουμε σε περιοχές που βρίσκονται πίσω από τον Υμηττό και την Πάρνηθα και την Πεντέλη, περιοχές όπως η Βοιωτία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη Θεσσαλονίκη, μικρή πιθανότητα να δούμε κάποιες βροχές στα βόρεια τμήματα του νομού. Δεν αποκλείεται να συναντήσουμε και πρόσκαιρες τοπικές ομίχλες γύρω από την πόλη τις πρωινές ώρες. Ο υδράργυρος κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Και προς τη βόρεια Ελλάδα πλέον ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, αν βγουν κάποια φαινόμενα θα αφορούν τη δυτική Στερεά και την περιοχή της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα πολλές ώρες ηλιοφάνειας και πολύ καλές θερμοκρασίες, 24 με 27 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Την Κυριακή πάλι στην βορειοδυτική Ελλάδα ενδέχεται να βγουν κάποιες βροχές.

Τη Δευτέρα, αλλάζει το σκηνικό. Θα μας έρθει μια κακοκαιρία από τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας από το μεσημέρι και στη συνέχεια. Περιμένουμε το μεσημέρι να ξεκινήσουν φαινόμενα προς τη βόρεια Ελλάδα μέχρι και το τέλος της ημέρας, θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού.

Την Τρίτη 28η Οκτωβρίου, θα απομακρυνθεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας αρκετά γρήγορα προς το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο, γι'αυτό και εκτιμάται οτι οι μαθητικές παρελάσεις που θα λάβουν χώρα και τη Δευτέρα, δεν θα αντιμετωπίσουν αξιόλογα προβλήματα για τις περισσότερες περιοχές της χώρας αλλά και η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Μέσα στο Αιγαίο θα φθάσουμε στα 7 μποφόρ, ωστόσο οι συνθήκες θα είναι ιδανικές, χωρίς επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και τον υδράργυρο να φθάνει 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddq9qclhv4bd?integrationId=40599y14juihe6ly}