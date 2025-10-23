Διμοιρίες των ΜΑΤ σταμάτησαν μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, λίγο πριν φτάσουν οι φοιτητές.

Άμεσα εφαρμόσιμη ήταν η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που πέρασε από τη Βουλή με 159 «ναι» την Τετάρτη, γι' αυτό και τα ΜΑΤ παρατάχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης μπροστά από τη Βουλή ενόψει φοιτητικής πορείας.

Εκτός από την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, εφαρμόστηκαν, ως είθισται, και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους γύρω δρόμους.

Φωτογραφίες Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ