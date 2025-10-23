Ο 50χρονος κάλεσε την αστυνομία και υποστήριξε ότι τη βρήκε αιμόφυρτη στο σπίτι τους, στο Κορωπί.

Άγριο ξυλοδαρμό υπέστη μία 40χρονη στο Κορωπί, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ η αστυνομία συνέλαβε τον σύντροφό της.

Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, ο 50χρονος κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι βρήκε αιμόφυρτη τη σύντροφό του, στο σπίτι τους. Ωστόσο, στη συνέχεια συνελήφθη ο ίδιος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό, την ώρα που οποίου σύμφωνα με πληροφορίες στο σπίτι ήταν και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, 4 ετών και 3,5 μηνών.

Η γυναίκα, που κατάγεται από τη Λιθουανία, μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2023 ο 50χρονος είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία.