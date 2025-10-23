Οι λεπτομέρειες για την αλλαγή ώρας σε χειμερινή, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου τα ρολόγια γυρνούν μία ώρα πίσω.

Την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου «κλείδωσε» η αλλαγή της ώρας με τους δείκτες των ρολογιών να γυρνούν μια ώρα πίσω και το χειμερινό ωράριο να τίθεται σε εφαρμογή. Παραδοσιακά η αλλαγή της χειμερινής ώρας είναι μια ευκαιρία για να «κερδίσουμε» μια επιπλέον ώρα ύπνου, καθώς με την αλλαγή της ώρας τον Οκτώβριο, στις 04:00 τα ξημερώματα οι δείκτες θα δείχνουν 03:00, και να μετράμε επίσημα αντίστροφα και για την ημερολογιακή έλευση του χειμώνα. Η θερινή ώρα δίνει τη σκυτάλη στην χειμερινή που θα διαρκέσει αρχής γενομένης από την προσεχή Κυριακή 26 Οκτώβρη μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μάρτη ήτοι στις 29 Μαρτίου 2026.

Η επίσημη ανακοίνωση για το χειμερινό ωράριο

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών «την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Ως εκ τούτου, τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ..»