Κερδίζουμε μια ώρα ύπνου.

Την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή ώρας, με τους δείκτες των ρολογιών να γυρίζουν μία ώρα πίσω. Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα οι δείκτες θα επιστρέψουν στις 03:00.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Σας υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, από τις 04:00 π.μ. στις 03:00 π.μ.».