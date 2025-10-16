Στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 03.00.

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 26 του μηνός, θα πρέπει να γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω, καθώς αλλάζει η ώρα και θα ισχύει το χειμερινό ωράριο.

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».