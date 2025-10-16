Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 26 του μηνός, θα πρέπει να γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω, καθώς αλλάζει η ώρα και θα ισχύει το χειμερινό ωράριο.
Στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 03.00.
Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών:
«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».