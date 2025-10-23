Οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν κατά γράμμα οι υποψήφιοι της εξέτασης για ΠΕ Διοικητικού Προξενικού στο Υπουργείο Εξωτερικών

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης του διαγωνισμού 2Γ/2025, που αφορά τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Προξενικού του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 29 έως 31 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής).

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στον χώρο της εξέτασης τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την αναγραφόμενη στο πρόγραμμα ώρα. Μετά την έναρξη κάθε βάρδιας δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες. Η κατανομή των υποψηφίων έχει γίνει αλφαβητικά με βάση το επώνυμό τους.

Για τη συμμετοχή στην εξέταση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία που αποδεικνύει την ταυτότητά τους. Δεν γίνεται δεκτή η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet, καθώς τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στις αίθουσες. Σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές στα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα μέσω gov.gr.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν μαζί τους μόνο δύο (2) στυλό και ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων, σημειώσεων, υπολογιστικών μηχανών ή οποιουδήποτε άλλου βοηθήματος. Απαγορεύεται επίσης η κατοχή ή χρήση κινητών τηλεφώνων, smartwatches ή άλλων μέσων επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον. Όλα τα κινητά και τα ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα, δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους. Υποψήφιοι που δεν συμμορφώνονται ή διαταράσσουν την τάξη αποβάλλονται από την αίθουσα.

Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση έχει συνολική διάρκεια τρεις (3) ώρες, χωρίς διάλειμμα και χωρίς δυνατότητα αποχώρησης πριν από την ολοκλήρωση όλων των θεμάτων. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν με τη μέθοδο πολλαπλής επιλογής στα εξής τέσσερα μαθήματα:

Λεκτικές δεξιότητες / Κατανόηση κειμένου

Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά)

Δίκαιο

Οικονομικά – Δημόσιο Λογιστικό

Κάθε μάθημα έχει συντελεστή βαρύτητας 25% και βάση βαθμολογίας 60 μονάδες. Η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία πρέπει επίσης να είναι τουλάχιστον 60 μονάδες, προκειμένου ο υποψήφιος να θεωρηθεί επιτυχών. Δεν εφαρμόζεται αρνητική βαθμολόγηση.

Πριν από την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς Taxisnet στην πλατφόρμα e-Ραντεβού, να εκτυπώσουν την κράτηση συμμετοχής που έχει δημιουργηθεί και να την έχουν μαζί τους την ημέρα της εξέτασης.

Για πληροφορίες κατά τις ημέρες διεξαγωγής του διαγωνισμού (29–31 Οκτωβρίου 2025), οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-6114892, 6952008900 και 6952008895.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού υπενθυμίζει ότι η συμμόρφωση με όλες τις παραπάνω οδηγίες είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της αδιάβλητης, ομαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης του ΑΣΕΠ 2Γ/2025.