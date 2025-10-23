Μία 16χρονη έχασε τη ζωή της έξω από κλαμπ στο Γκάζι, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ να την παραλάβει αλλά αυτό με την σειρά του δεν ενημέρωσε ποτέ την ΕΛ.ΑΣ. καθώς φαίνεται πως η νεαρή κοπέλα είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, ούτε από το ΕΚΑΒ ούτε από το νοσοκομείο. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν μόνο όταν ο πατέρας της 16χρονης υπέβαλε επίσημη καταγγελία.

Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο όπου κατέρρευσε το κορίτσι, έξω από κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι. Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τον θάνατό της, ο οποίος σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποκαλυφθούν από την ιατροδικαστική και τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Παράλληλα, τα ποτά που κατασχέθηκαν από το κλαμπ όπου διασκέδαζε η 16χρονη θα εξεταστούν εργαστηριακά, καθώς ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η καθυστέρηση στην ενημέρωση των αρχών ενδέχεται να στοίχισε πολύτιμο χρόνο στην έρευνα. Ο πατέρας της ανήλικης απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, με αποτέλεσμα να κινηθεί άμεσα η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών του θανάτου της.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η 16χρονη φαίνεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς αφού πρώτα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Την ίδια νύχτα, το ΕΚΑΒ είχε κληθεί να παραλάβει ακόμη τρία άτομα από την περιοχή σε κατάσταση μέθης και λιποθυμίας.

