Πώς η 16χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της έξω από κεντρικό κλαμπ στο Γκάζι.

Τραγική κατάληξη είχε η έξοδος μιας 16χρονης με την παρέα της σε κλαμπ στο Γκάζι.

Η άτυχη 16χρονη αποχωρώντας τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) από το κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται επί της οδού Δεκελέων, κατέρρευσε και έπεσε λιπόθυμη στο δρόμο. Μαρτυρίες λένε ότι η 16χρονη πριν βγει εκτός κλαμπ ένιωσε αδιαθεσία και θέλησε να βγει έξω για να πάρει αέρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο πατέρας της ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ανηλίκων.

Είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαλεύκανση της υπόθεσης καθώς εγείρονται ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η 16χρονη κοπέλα κατέρρευσε στο δρόμο. Παράλληλα αναμένεται να δοθούν καίριες απαντήσεις τόσο από την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και τις τοξικολογικές εξετάσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddoyjoz0ckxt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κρίσιμα τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων όπου αναμένει να λάβει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος της ανήλικης οφείλεται σε κατανάλωση αλκοόλ ή σε άλλους παράγοντες. Οι αρχές εξετάζουν αν η ανήλικη είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες μέσα στο κατάστημα ή αλλού, καθώς και το ενδεχόμενο κάποιας παθολογικής αιτίας.

Ο πατέρας της 16χρονης, συντετριμμένος, έχει ήδη καταθέσει στην αστυνομία, ενώ το Τμήμα Ανηλίκων συνεχίζει την έρευνα με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η μαθήτρια έχασε τη ζωή της. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς θα καθορίσουν αν ο θάνατος οφείλεται σε κατανάλωση αλκοόλ, σε μείξη ουσιών ή σε άλλο ιατρικό παράγοντα.