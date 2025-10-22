Θερμοκρασίες ακόμα και 30 βαθμών προβλέπει ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι σήμερα και αύριο θα συνεχιστούν οι βροχές σε αρκετές περιοχές ενώ από το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα σημειώσει ραγδαία άνοδο και θα βρεθεί έως και 10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

«Δεν αποκλείω τα 30άρια προς στο τέλος της εβδομάδας...»

Καλημέρα!

Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι Φθινοπωρινές βροχές κυρίως στα δυτικά τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ από την Παρασκευή 24/10 οι βροχές σταδιακά θα περιοριστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα τα θερμόμετρα θα βρεθούν ΚΟΝΤΑ στους 30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη.

Μία πρώτη εκτίμηση για τον καιρό ανήμερα της εθνικής μας εορτής είναι ότι φαίνεται να παρελαύνει διαταραχή που θα φερει πτώση θερμοκρασίας και βροχές.

