Άστατο το σκηνικό του καιρού σήμερα και την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο.

Έχουμε σε εξέλιξη ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, έχει αρχίσει και επηρεάζει τμήματα της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Θα διασχίσει τη χώρα μας μέσα στην ημέρα αλλά και αύριο από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά.

Από την Παρασκευή πηγαίνουμε σε βελτιωμένες καιρικές συνθήκες για να οδηγηθούμε στο «Καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου», δεν θα κρατήσει πολλές ημέρες, με τον υδράργυρο κυρίως Σάββατο και Κυριακή να ανεβαίνει σημαντικά.

Κύρια χαρακτηριστικά αυτού του βαρομετρικού χαμηλού θα είναι οι βροχές και οι καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, ενώ οι άνεμοι στρέφονται σε νότιοι.

Σήμερα, ο άστατος καιρός θα κυριαρχήσει σταδιακά στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Έχουμε βροχοπτώσεις στο Ιόνιο Πέλαγος, στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα και καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν προς τα ανατολικά αλλά και τα νότια τμήματα.

Αύριο τις πρωινές ώρες αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα έχει απασχολήσει τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Στην Αττική, οι συννεφιές θα αυξηθούν και κοντά στο απόγευμα με τη νύχτα θα ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία 24 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα επιδεινωθεί και θα έχουμε βροχερό καιρό καθώς θα πηγαίνουμε προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν και ο υδράργυρος στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Και αύριο Πέμπτη, αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχερό καιρό, ιδιαίτερα για την κεντρική, δυτική, νότια χώρα, αλλά και για τα νησιά του ανατολικού και νότιου Αιγαίου, θα δούμε σιγά σιγά αυτό το κύμα κακοκαιρίας να περιορίζεται προς τα ανατολικά και νότια θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα.

Περιμένουμε γενικευμένη βελτίωση του καιρού από το απόγευμα και στη συνέχεια.

Οι άνεμοι θα επιμείνουν και η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Την Παρασκευή, οδηγούμαστε σε ένα καιρό τύπου «Π», δηλαδή το βαρομετρικό χαμηλό θα αφήσει μία αστάθεια πίσω του.

Οι περισσότερες βροχές θα αφορούν τα δυτικά και τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, χωρίς όμως να προβληματίζουν ιδιαίτερα τα φαινόμερα.

Από εκεί και πέρα, Σάββατο και Κυριακή, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες για τα 3/4 της χώρας μας, όμως θα επιμείνει ο άστατος καιρός προς τη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα, όπου εκεί θα έχουμε κατά διαστήματα και βροχές.

Ο υδράργυρος στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα, παρομονή της 28ης Οκτωβρίου, έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαρίας με βροχές και καταιγίδες, το οποίο θα συνεχιστεί και την 28η Οκτωβρίου, και σταδιακά θα υποχωρήσει.

