Την ώρα της συζήτησης επί της τροπολογίας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Πολίτες έδωσαν τη δική τους απάντηση κατά της τροπολογίας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, συγκεντρώθηκαν μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, δίπλα στα ονόματα των 57 νεκρών του δυστυχήματος στα Τέμπη, την ώρα που στη Βουλή εξελισσόταν η κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, για την τροπολογία που βάζει «φρένο» στις διαμαρτυρίες στο μνημείο.

Μετά την ομιλία του στην ολομέλεια πήγε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Επίσης, δίπλα στους συγκεντρωμένους βρέθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

Αύριο, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία, έπειτα από σχετικό αίτημα του ΚΚΕ.

