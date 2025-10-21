Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή την Πέμπτη, λόγω έντονων φαινομένων, σύμφωνα με τον Αρναούτογλου.

Βροχές αναμένονται σε αρκετές περιοχές τα επόμενα 24ωρα, αλλά από την Παρασκευή ανεβαίνει η θερμοκρασία, αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο δελτίο καιρού, στο οποίο κάνει αναφορά και στην τάση του καιρού την 28η Οκτωβρίου.

Από τις 27 Οκτωβρίου ο καιρός αλλάζει πρόσκαιρα, στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ η Αττική δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα. Στις 28 Οκτωβρίου ο καιρός θα χαλάσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Την Παρασκευή (24/10) ανεβαίνει η θερμοκρασία, σε ένα τριήμερο σχετικά ζεστό για την εποχή. Την Παρασκευή η θερμοκρασία δεν αποκλείεται να φτάσει τους 26-27 βαθμούς Κελσίου. Έως την Κυριακή, σε αρκετές περιοχές ανατολικότερα της Πίνδου το θερμόμετρο θα δείξει 25-26 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές τα επόμενα 24ωρα, πού χρειάζεται προσοχή

Έως τα ξημερώματα της Τετάρτης αναμένονται βροχές από την Κέρκυρα έως τη Ζάκυνθο, στην Ήπειρο και στα Δωδεκάνησα.

Τις πρωινές- προμεσημβρινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος στη δυτική Ελλάδα- Επτάνησα, Ήπειρο, δυτική Στερεά, δυτική και βορειοδυτική Πελοπόννησο- όπου αναμένονται μπόρες και καταιγίδες, που θα είναι τοπικά ισχυρές.

Ασθενείς βροχές ίσως εκδηλωθούν στη Λέσβο, τη Χίο και στον Θερμαϊκό, ενώ η Αττική δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα.

Το πρωί της Πέμπτης αναμένονται μάλλον έντονα καιρικά φαινόμενα στις Κυκλάδες, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αλλά και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο έως πριν το μεσημέρι. «Μέχρι το απόγευμα η Λέσβος, η Χίος και η Σάμος θέλουν προσοχή για κατά πάσα έντονα φαινόμενα κατά τόπους», προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου.

Την Παρασκευή αναμένονται βροχές στα δυτικά, στα βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Έως το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν παντού, αλλά θα πνέουν ισχυροί νοτιάδες, με ριπές 7-8 μποφόρ.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά καλός και την Κυριακή αναμένονται βροχές στα βορειοδυτικά, ενώ θα πνέουν ενισχυμένοι νοτιάδες σε αρκετές περιοχές.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=Skq4h66Wo_4}