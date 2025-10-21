Προσοχή σε τρεις περιοχές του νησιού.

Την περιοχή της Ρόδου χτυπάει αυτήν τη στιγμή η κακοκαιρία. Σύμφωνα με την Ομάδα «Προμηθεύς» ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι κάτοικοι στις περιοχές Αρχίπολη, Αρχάγγελο και Αφάντου.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να έρθει την Πέμπτη και θα διαρκέσει για 24 ώρες.

Θα πλήξει τα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο.

{https://x.com/PROMETHEUSTeam1/status/1980583048245805557}