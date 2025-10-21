Παραμένει βροχερός ο καιρός σήμερα το πρωί στην Αθήνα.

Ψιχάλες πέφτουν από το πρωί σε πολλές περιοχές της χώρας. Και αυτό γιατί ένα βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται ανατολικά της Πελοποννήσου «δίνει» αρκετές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές των Κυκλάδων ενώ τα «απόνερα» φτάνουν μέχρι και την Αττική.

Ωστόσο, ο καιρός τις επόμενες ώρες αναμένεται να βελτιωθεί στην Αττική. Από νωρίς το πρωί, ο καιρός θα βελτιωθεί, τα φαινόμενα θα σταματήσουν και θα υπάρξουν στιγμές ηλιοφάνειας στο λεκανοπέδιο.

Ο καιρός θα παραμείνει αρκετά καλός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με την θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς και οι άνεμοι τα 2-3 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, την Τετάρτη μας έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίο έρχεται από τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, και μέχρι και το πρωί της Πέμπτης, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει τη χώρα μας και από τα δυτικά προς τα νοτιοανατολικά, δίνοντας και πάλι έναν βροχερό καιρό, με καταιγίδες κοντάστη θάλασσα.

Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση κοντά στην Πέμπτη, και θα οδηγηθούμε στο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου. Η κακοκαιρία αυτή που θα ξεκινήσει από αύριο από την δυτική Ελλάδα δεν φαίνεται να επηρεάζει προς ώρας την Αττική.