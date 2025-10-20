Βροχερός θα μείνει ο καιρός σήμερα για αρκετές ακόμα ώρες ωστόσο, από το απόγευμα και μετά τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Θα συνεχίσουν τα φαινόμενα στην Αττική τις επόμενες ώρες με τον καιρό να ανοίγει και να κλείνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στιγμές ηλιοφάνειας σήμερα στην Αττική δεν θα υπάρξουν αλλά ούτε και μακρές περίοδοι έντονης βροχής.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης στην Αττική θα επιμείνουν οι βροχές καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου με εξάρσεις και υφέσεις. Ο καιρός θα θυμίζει ένα φθινοπωρινό μοτίβο. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, οι βροχές θα συνεχιστούν για τις επόμενες ώρες. Από το απόγευμα ωστόσο, γύρω στις 6 μ.μ. τα φαινόμενα θα σταματήσουν με τις συννεφιές όμως να παραμένουν. Τα σύννεφα δεν θα «εγκαταλείψουν» την Αττική με τις βροχές να επιστρέφουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης κυρίως στα βόρεια του νομού.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης ο καιρός θα βελτιωθεί και ενδεχομένως υπάρξουν και περίοδοι ηλιοφάνειας.