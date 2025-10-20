Κακοκαιρία μέχρι και την Τετάρτη βλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Ιδανικός ο καιρός του Αγίου Δημητρίου.

Θα βρισκόμαστε σε ένα φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας και στη συνέχεια θα οδηγηθούμε στο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου. Θα δούμε, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, να ανεβαίνει η θερμοκρασία και να φθάνουμε τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, κεντρική, ανατολική και νότια Ελλάδα. Την 28η Οκτωβρίου φαίνεται να περνάει μία διαταραχή.

Μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε άστατες καιρικές συνθήκες και βελτιώνεται ο καιρός μέχρι και την Κυριακή.

Η κακοκαιρία σήμερα βρίσκεται νότια της χώρας μας και θα μετατοπιστεί ανατολικά. Σήμερα θα είναι μία αρκετά φθινοπωρινή ημέρα για τη μισή Ελλάδα, δηλαδή για τις περιοχές που βρίσκονται κυρίως από τη Θεσσαλία και πιο νότια. Στα δυτικά, κεντρικά και νότια, και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα βλέπουμε βροχές και καταιγίδες σε θαλάσσιες παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Μας έρχεται και ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, κοντά στην Τετάρτη, το οποίο θα περάσει γρήγορα, ωστόσο θα δώσει αρκετά φαινόμενα.

Από Πέμπτη και στη συνέχεια θα πάμε πιο βαθιά στο καλοκαιράκι του Αγ. Δημητρίου.

Σήμερα από τη Θεσσαλία και πιο κάτω θα βλέπουμε βροχές, καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Καλύτερος ο καιρός βορειότερα, με μικρότερες πιθανότητες να εμφανισθούν κάποιες βροχές.

Στην Αττική, θα επιμείνουν οι βροχές καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ωρου με εξάρσεις και υφέσεις. Ο καιρός σήμερα θα θυμίζει ένα φθινοπωρινό μοτίβο. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ειναι μικρή η πιθανότητα για εκδήλωση καταιγίδων. Ο υδράργυρος 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τρίτη, θα προσπαθήσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας να κινηθεί στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Εκεί θα εντοπίζουμε τον άστατο καιρό με μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές θα ανοίξει με καλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Την Τετάρτη μας έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίο έρχεται από τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, και μέχρι και το πωρί της Πέμπτης, αυτό το κύμαμ κακοκαιρίας θα σαρώσει τη χώρα μας και από τα δυτικά προς τα νοτιοανατολικά, δίνοντας και πάλι έναν βροχερό καιρό, με καταιγίδες κοντάστη θάλασσα.

Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση κοντά στην Πέμπτη, και θα οδηγηθούμε στο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου.

Θα σταματήσουν τελείως οι βροχές, ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα οδηγηθούμε ουσιαστικά στο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου.

Την 28η Οκτωβρίου τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, θέλουν να περνάει πάλι μία σύντομη διαταραχή, από τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας μας.

Κοντά στου Αγίου Δημητρίου ο καιρός θα είναι ιδανικός ακόμα και αν μας τα χαλάσει λίγο στην 28η Οκτωβρίου.

