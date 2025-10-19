Δείτε την ανάρτηση του, μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά.

Από σήμερα το απόγευμα (19/10) ξεκινά η 48ωρη κακοκαιρία που θα πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές αλλά και τις καταιγίδες.

Μετά από μια μικρή παύση καλοκαιρίας, ο καιρός θα ξαναχαλάσει από Τετάρτη, οπότε θα ξεκινήσει νέα κακοκαιρία.

Πρόκειται για τον «καιρό του ανάποδου Π», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι μετεωρολόγοι.

Με νέα του ανάρτηση ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για ποτιστικές μέχρι τώρα βροχούλες, λέγοντας ότι το απόγευμα της Κυριακής (19.10.2025) τα φαινόμενα θα ενταθούν, καθώς αναμένονται καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο και Πελοπόννησο.

Η αλλαγή του καιρού, σύμφωνα με τον ίδιο, θα γίνει αισθητή αύριο Δευτέρα και στο νότιο Αιγαίο.

Την Τρίτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα υπάρξει μια μικρή βελτίωση, ενώ Τετάρτη και Πέμπτη αναμένεται το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τα δυτικά, τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Πολύ καλές ποτιστικές βροχές σήμερα σε όλα τα κεντρικά και νότια. Οι καταιγίδες από το απόγευμα θα πλησιάσουν στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και αύριο θα επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο. Σταδιακή βελτίωση -αλλά πρόσκαιρη – από το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ την Τετάρτη και Πέμπτη έρχεται το δεύτερο κύμα που θα επηρεάσει τα δυτικά τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (“καιρός του ανάποδου Π ” ).

Βελτίωση του καιρού από Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου), ενώ η πρόγνωση για την 28η είναι ακόμη επισφαλής».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι καταιγίδες θα πλήξουν θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις σε όλη τη χώρα.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με τον ίδιο, δε θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου αναφέρει ότι τα φαινόμενα θα είναι ηπιότερα στα Δωδεκάνησα ενώ στην Κρήτη θα πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανόν να είναι ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες ασθενείς βροχές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-10-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.